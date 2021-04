I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno arrestato un 42enne di Brindisi, per minaccia continuata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e violenza privata.

In particolare, l’uomo, nella mattinata di ieri e in quel centro, dopo aver proferito minacce di morte alla proprietaria, una 89enne del luogo, chiudeva con un lucchetto la porta di ingresso di un’abitazione vuota e si impossessava anche del piccolo magazzino adiacente.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.