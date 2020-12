I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalle querele presentate da un 37enne e da un 56enne, rispettivamente titolare e operaio di una ditta di infissi del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di Grottaglie (TA), per minaccia e lesioni personali. In particolare, l’uomo, lo scorso 15 ottobre 2020, si è presentato presso la citata ditta, dove ha minacciato e procurato lesioni nei confronti dei querelanti, per motivi legati alla commissione dei lavori effettuati presso la sua abitazione.