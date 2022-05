Ottimo riscontro per l’attesissimo appuntamento nel porto di Brindisi con il progetto “Minicrociere nel porto”: “abbiamo registrato subito il soul out per i primi appuntamenti previsti per il mese di aprile” dichiara Chiara Mazza, organizzatrice del tour, “per questo si è deciso ben presto di provvedere alla calendarizzazione per tutto il mese di maggio”.

Le minicrociere rappresentano una valida occasione per conoscere la storia di Brindisi da uno dei punti di vista più suggestivi, dal mare infatti si ripercorre la storia della città costeggiando alcuni dei monumenti più significati. L’attracco alla banchina antistante il Monumento al Marinaio d’Italia rappresenta uno dei momenti più belli, c’è l’occasione di visitare l’affascinante cripta sacrario che custodisce la memoria di tutti i marinai dispersi durante i due conflitti mondiali. Peccato invece che ancora non sia possibile attraccare all’isola di S. Andrea per visitare il Castello Alfonsino-Aragonese, auspichiamo in una maggiore collaborazione e magari nell’istituzione di un tavolo tecnico tra gli Enti preposti affinché presto posso essere finalmente raggiungibile anche via mare.

Un ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Brindisi per il suo impegno che ha manifestato per la corretta riuscita del progetto.

I prossimi appuntamenti sono quindi fissati per ogni sabato di maggio: 7/14/21/28 ore 17:00 e rientro alle ore 18:30.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero: 3396780670

APULIA CULTURE