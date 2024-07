La bellezza, la cultura e l’ospitalità salentina saranno protagoniste della 14^ edizione di Miss Summer Salento, un evento attesissimo che si avvierà il prossimo 28 luglio a partire dalle ore 20:30 presso il prestigioso Lido Gogò, capitanato da Enzo Buttazzo. L’ingresso all’evento sarà libero, offrendo a tutti la possibilità di assistere a una manifestazione che non è solo un concorso di bellezza, ma una celebrazione della cultura e dell’ospitalità del Salento.

Ideato da Marcello Altomare e Niko Fiore, Miss Summer Salento si distingue per la sua capacità di andare oltre il semplice evento di una notte. Questa manifestazione rappresenta una piattaforma che apre nuove opportunità per le giovani donne del territorio. Grazie a progetti di formazione e responsabilità sociale, le partecipanti non solo brillano per la loro bellezza, ma diventano anche ambasciatrici della cultura salentina.

La serata sarà immortalata dal fotografo di Squinzano (Giuseppe Bello Roma), arricchita dalla presenza di una giuria di alto ptofilo e sarà condotta da Sharon De Luca, una modella di grande successo originaria di San Pietro Vernotico (Br), che ha conquistato il pubblico anche grazie alla sua partecipazione sulla nota emittente televisiva Sportitalia. Con il suo carisma e il suo fascino, Sharon De Luca guiderà la serata, promettendo un’ospitalità di classe e un’atmosfera elettrizzante.. La presenza di Sharon De Luca promette di aggiungere un tocco di glamour e professionalità all’evento, rendendolo ancora più speciale.”Per me è un orgoglio condurre questa serate dove in passato sono stata concorrente e iadesso mi trovo a condurre e seguire queste giovanissime concorrenti”Sono queste le dichiarazioni che ci ha rilasciato sharon, infatti anche lei è stata concorrente in passate edizioni del prestigioso concorso.

A chiudere il programma della serata sarà l’ASD Cuori Danzanti di San Pietro Vernotico, capitanata da Simona De Giuseppe. Gli spettatori potranno godere di numerose esibizioni di danza che arricchiranno ulteriormente una serata già ricca di emozioni.

Miss Summer Salento non è solo una competizione, ma una celebrazione della bellezza che trascende il semplice aspetto fisico, promuovendo valori di cultura, socialità e responsabilità.