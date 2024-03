Un grave infortunio sul lavoro si è verificato, nella giornata odierna, presso lo stabilimento Jindal Films Europe di Brindisi.

Un giovane lavoratore diretto, con un percorso lavorativo consolidato, del sito industriale del settore della gomma plastica, dedito alla produzione di Films in polipropilene, è deceduto a causa dell’infortunio.

Non sono ancora chiare le dinamiche esatte di quanto avvenuto, per questo aspettiamo l’esito delle indagini in corso, da parte degli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti e del Lavoro (Spesal) del dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi e degli organi inquirenti intervenuti, per la parte dello stabilimento è scattato il sequestro per le necessarie verifiche.

Il costante inaccettabile aumento degli infortuni che sta colpendo pesantemente il mondo del lavoro in Italia deve far riflettere sulle cause di questi eventi, accrescere sempre più l’attenzione per prevenire ogni possibile causa di infortunio, aumentare la prevenzione e non abbassare mai la guardia.

Le Segreterie Territoriali di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, stanno chiedendo un incontro con la Direzione aziendale per un esame su quanto accaduto.

Alla famiglia del lavoratore, esprimiamo cordoglio e solidarietà in questo difficile e inaspettato momento.

Segretari Generali Territoriali

FILCTEM CGIL (Antonio Frattini)

FEMCA CISL (Marcello De Marco)

UILTEC UIL (Carlo Perrucci)