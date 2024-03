Il Partito Democratico di Brindisi esprime profondo cordoglio per le recenti tragedie sul lavoro che hanno colpito la nostra comunità. La perdita di Giuseppe Petraglia e Gianfranco Conte, due lavoratori sotto i 40 anni e padri di famiglia, ha gettato un’ombra di tristezza su tutta la città di Brindisi e sui tanti lavoratori delle aziende della zona industriale.

La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità assoluta in qualsiasi contesto industriale e produttivo. Tuttavia, i recenti eventi tragici hanno nuovamente evidenziato l’esistenza di inaccettabili vulnerabilità e l’importanza di rigorose misure di sicurezza. Non è ammissibile che giovani famiglie siano sconvolte a causa di incidenti sul luogo di lavoro.

È fondamentale per questo sia il rispetto rigoroso di tutte le norme di sicurezza al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti che una continua formazione alla prevenzione di incidenti.

Il Partito Democratico di Brindisi esprime le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di Giuseppe Petraglia e Gianfranco Conte. In queste ore di dolore e lutto, è fondamentale che la comunità produttiva brindisina apra una riflessione, finalizzata a individuare le migliori soluzioni per ridurre al minimo i rischi sui luoghi di lavoro.

Facciamo appello a tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché collaborino e facciano sempre di più per garantire la sicurezza sul lavoro e proteggere i diritti e la dignità di tutti i lavoratori, poiché, come ha sostenuto negli scorsi mesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non è mai abbastanza.

Il Partito Democratico di Brindisi sarà al fianco delle famiglie colpite e delle organizzazioni sindacali per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro e per prevenire ulteriori tragedie.

PARTITO DEMOCRATICO DI BRINDISI