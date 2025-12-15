Il 17 dicembre 1903 c’è stato il primo volo certificato ad opera dei Fratelli Wright a bordo del Flyer, il primo rudimentale mezzo più pesante dell’aria che percorreva poche centinaia di metri in una manciata di secondi.

Da allora la scienza aeronautica ha volato molto velocemente e molto in alto, come poche altre scienze in così pochi decenni.

Gli studenti e le studentesse dell’articolazione Aeronautico dell’ITET Carnaro Marconi Flacco Belluzzi, in data 17 dicembre 2025, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per celebrare questa storia, allestiranno una mostra con video, presentazioni e modellini attraverso i quali saranno ripercorse le tappe evolutive del volo.

Partendo dalle leggende mitologiche come la storia di Icaro e Dedalo, gli studenti racconteranno Leonardo Da Vinci, i fratelli Montgolfier, i fratelli Wright, i pionieri del volo italiani e americani, lo sbarco sulla luna e i balzi tecnologici avuti durante le grandi guerre sino alla guerra in Ucraina, trasformatasi in una guerra di droni.

Sono invitati a partecipare all’evento anche tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado interessati ad iscriversi all’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Aeronautico.

ITET Carnaro Marconi Flacco Belluzzi