Il Circolo Arci Movimenti Aps propone presso Movimenti Laboratorio Urbano di Brindisi un doppio appuntamento per il weekend.

Si comincia con il Poetry Slam targato Slammals, in programma venerdì 31 gennaio alle 21.

Lo slam o la slam poetry è una forma di poesia orale e performativa. Prende il nome dall’onomatopea inglese della porta che sbatte (slam appunto) perché l’intento è quello di arrivare alla gente con una scossa, un colpo improvviso per smuovere le coscienze dal torpore quotidiano. La slam poetry pone i poeti in una condizione particolare dovendosi discostare dalla classica concezione di lettura. Vengono richieste altre capacità oltre il saper scrivere: l’essere presente in scena con corpo e voce, sostanziare la poesia in un momento preciso e in un rapporto stretto con lo spazio e con il pubblico. Inoltre, per la sua struttura di sfida poetica soggetta a una giuria e a una votazione, è occasione di scambio profondo di materia poetica.

Gli Slammals sono un collettivo che si occupa di poesia orale e performativa ormai da diversi anni. Coordinano gli eventi di poetry slam nel Sud Italia targati Lips (Lega Italiana Poetry Slam) e di portare la poesia e il poetry slam in luoghi non deputati, dai bar alle strade, dai parchi alle spiagge, all’interno di festival di poesia e nei teatri, nelle chiese sconsacrate e negli skatepark.

Venerdì sera, otto poeti si cimenteranno in un duello a colpi di rime affilate, pensieri folgoranti e vertiginose metafore. Per l’occasione, nelle vesti di Maestro di Cerimonia ci sarà Gionata Atzori, il pirata del poetry slam, a scandire i tempi e permettere ai poeti di alternarsi al microfono.

Dopo la presentazione, ogni poeta avrà 3 minuti per recitare la poesia in gara e verrà sottoposto al voto della giuria. I tre partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto, si sfideranno ulteriormente per decretare il vincitore di giornata.

Per info è possibile chiamare il numero: 328 8155562.

Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo mail pugliaslam@gmail.com.

La gara è valida per le selezioni regionali del Campionato LIPS (Lega Italiana Poetry Slam).

Ingresso gratuito con tessera Arci.

Domenica 2 febbraio alle 17 sarà la volta della rassegna “SE SUONI UNA STORIA” nata dalla collaborazione tra “Pupilla” Libreria indipendente (BR) e il collettivo musicale “Desuonatori” (Puglia). La proposta mira a coinvolgere bambini e adulti in un momento poetico e musicale unico, gioioso e condiviso.

“Per ogni appuntamento ci sarà una storia – si legge nella descrizione dell’evento – per ogni storia, una musica Gli ascoltatori avranno l’opportunità di attraversare una duplice narrazione: la voce narrante della libraia e la colonna sonora ideata ad hoc, eseguita dai musicisti del collettivo”.

Il terzo appuntamento ospiterà Francesco Massaro al sax e alla fisarmonica che accompagnerà le letture scelte e interpretate da Chiara Sergio.

“C’è un tempo per ogni cosa – continua la descrizione – il tempo che ci piace di più è quello lento, in cui le esperienze ti si cuciono addosso, sedimentano, trovano parole nuove e sincere da esprimere. Nei precedenti incontri abbiamo accolto un pubblico attento e vivace di persone di età compresa tra i 12 mesi e i 99 anni. Una nuova sfida per noi, far dialogare gli albi illustrati con strumenti a fiato; un tessuto di storie e note, un gioco che stiamo costruendo tra musica e parole”.

Chiara Sergio è libraia appassionata e curiosa. Da sempre i suoi interessi si muovono tra l’arte e la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, la danza, i musei e il teatro. Formatrice e conduttrice di atelier creativo-espressivi da circa 20 anni, ha lavorato con bambini, adolescenti, anziani, nell’ambito del benessere, della diversa abilità, e, in equipe, anche della terapia psichiatrica.

Prenotazione obbligatoria al 3899934759 – email arcimovimentiaps@gmail.com.

L’ingresso è riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

Il Laboratorio Urbano movimenti di Brindisi è in Via Felice Carena.