Domenica 13 marzo dalle 17.00 maestri, allievi e appassionati di musica saliranno sul palco dell’auditorium della Scuola Musicale Comunale per dire no alla guerra.

La “Music Marathon”, nata da una idea del Direttore della Scuola Musicale Antonio Curto, si svilupperà come un lungo momento musicale che vedrà alternarsi sul palco artisti professionisti e non per lanciare un messaggio di pace e manifestare vicinanza al popolo ucraino.

“Ringrazio il Maestro Curto e la Scuola Musicale per questa serata che intende scuotere le coscienze in un momento difficilissimo per la storia europea. L’arte – afferma l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – riesce a spiegare concetti molto complicati che a volte non possono esprimersi a parole. La musica è un linguaggio universale che non conosce antagonismi e odio, ecco perché è un bellissimo messaggio quello che partirà domenica da Francavilla Fontana.”

I musicisti interessati a prendere parte alla manifestazione possono aderire compilando il modulo presente sul sito internet della Scuola Musicale Comunale.

“Con la Music Marathon abbiamo deciso di mettere al servizio della pace la nostra arte. Nel corso della serata – dichiara il Direttore della Scuola Musicale Comunale Antonio Curto – proveremo a collegarci con alcuni musicisti che si trovano a Kiev. La musica oltrepassa i confini e ci permette di vivere in una comunità globale pacifica e fraterna.”

La maratona musicale, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, sarà aperta al pubblico che potrà accedere alla sala nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio.

Le esibizioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola Musicale Comunale.

Per informazioni è possibile inviare una mail a scuolamusicale@comune.francavillafontana.br.it.

