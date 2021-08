Giovedì 5 agosto ha preso il via la rassegna “Music on the road” con sonorità swing eseguite da due band che si esibiranno in Piazza Orsini del Balzo e in Piazza Commestibili a partire dalle ore 21.30.

Il prossimo appuntamento è il 12 agosto con suoni dal mondo, musica celtica e brasiliana.

Il 15 agosto toccherà al genere folk, il 16 agosto alla musica napoletana, mentre il 19 agosto saranno protagonisti i brani cult degli Anni Settanta, Ottanta e Novanta.

La data del 21 agosto sarà dedicata ai Mitici, Michael Jackson e Beatles, il 27 agosto serataTribute band.

Le iniziative si svolgeranno nelle vie, nelle piazze del Centro storico e della città.

Gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale “Happy”, col patrocinio del Comune di Mesagne, nell’ambito del programma estivo promosso dall’Amministrazione comunale.