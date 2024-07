Lunedì 29 luglio è stato costituito a Fasano il Comitato cittadino a sostegno del Referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata. Del Comitato fanno parte Anpi, Cgil, UIL, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Azione, CivicaMente Fasano, AltreMenti, Fasano Democratica.

L’intento del Comitato, aperto alla partecipazione dei singoli cittadini e di altre associazioni e gruppi politici che si uniranno progressivamente, è quello di raccogliere entro il 30 settembre le firme per indire il Referendum Abrogativo della legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata. Questa legge conferisce alle Regioni che richiedono l’autonomia differenziata una elevata quantità di competenze, limitando l’azione dello Stato in materie fondamentali come la sanità, la scuola, le grandi infrastrutture, la tutela dell’ambiente e la politica energetica.

Le conseguenze per il paese saranno disastrose, con l’allargamento dei divari economici e sociali già esistenti: diritti maggiori o minori per i cittadini a seconda della Regione di residenza; diversi sistemi sanitari, alcuni molto finanziati e altri molto meno; la scuola pubblica cancellata e sostituita da sistemi scolastici regionali con programmi, risorse e servizi differenziati; e il rischio molto reale della progressiva privatizzazione dei servizi pubblici e il ridimensionamento delle tutele dello Stato verso le realtà territoriali più deboli.

Tutto ciò è in palese contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione, la quale sancisce che “la Repubblica è una e indivisibile”, persegue l’uguaglianza dei cittadini e impone il dovere inderogabile della solidarietà.

Il Comitato cittadino per il Referendum invita i cittadini fasanesi a mobilitarsi a sostegno della raccolta di firme presso i banchetti/gazebo organizzati dal Comitato, di cui si darà informazione puntuale e tempestiva a mezzo stampa, presso le sedi dei sindacati aderenti e online mediante l’uso dello SPID.

Solo nel giro di 72 ore a Fasano sono state raccolte poco più di 400 firme, non poche considerata la stagione calda, ma ancora poche di fronte all’obiettivo nazionale di superare le 500mila.

Diamoci tutti da fare per Ricucire l’Italia. Firmiamo tutti per indire questo Referendum sull’Autonomia Differenziata. Per qualunque info potete contattarci al seguente indirizzo email:

noautonomiadifferenziatafasano@gmail.com

Il Comitato Cittadino per il Referendum sull’Autonomia Differenziata