Nella frazione di Tuturano (Brindisi) è stato costituito il Comitato “Amici di Colemi”, un’organizzazione nata per affrontare le problematiche che affliggono la contrada Colemi. Il gruppo, regolarmente registrato, si pone come obiettivo primario quello di garantire interventi strutturali essenziali e migliorare le condizioni di vita dei residenti.

Il Comitato ha già indirizzato una formale richiesta di intervento al Comune di Brindisi, segnalando la totale assenza di pubblica illuminazione nelle principali vie della contrada: Via Colemi, Strada Comunale Santa Filomena, Via Bardi Nuovi, Strada Comunale 23, Strada Comunale 54 e Strada Poderale Santa Barbara. Oltre all’illuminazione, le strade versano in uno stato di grave degrado, con un manto stradale deteriorato e la mancanza di servizi primari come acqua e rete fognaria.

Il presidente del Comitato, Gino Bianco, ha sottolineato come queste carenze mettano quotidianamente a rischio la sicurezza dei residenti, rendendo difficoltosa la normale mobilità e creando una situazione di disagio inaccettabile.

“Il nostro obiettivo è portare l’attenzione delle autorità su queste problematiche e ottenere interventi che migliorino la qualità della vita della comunità,” ha dichiarato Bianco. “Speriamo che le istituzioni rispondano con tempestività.”

Con la sua costituzione, il Comitato “Amici di Colemi” si propone come voce dei cittadini, determinata a lavorare per il benessere collettivo. Un invito alla collaborazione è stato lanciato a tutti i residenti e alle autorità competenti affinché si possano affrontare congiuntamente le sfide della contrada.