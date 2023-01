A Brindisi nasce un nuovo festival dedicato al vino, alla Via Appia e al mare.

Facendo immediatamente seguito alla candidatura della Via Appia a Patrimonio Unesco, il Comune di Brindisi, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lancia una nuova manifestazione per rendere Brindisi nuovamente protagonista di un importante appuntamento dedicato al vino, puntando inoltre sul proprio ruolo strategico di città terminale della Via Appia per il turismo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo e il Teatro Pubblico Pugliese, ed è sostenuto economicamente dalla Regione Puglia attraverso l’Agenzia Regionale Pugliapromozione.

‘Trattandosi di un tema molto sentito, d’accordo con il Teatro Pubblico Pugliese, abbiamo previsto diversi incontri, per rendere tutti partecipi di un nuovo grande evento per esaltare la bellezza e l’importanza della nostra città’ dichiara l’Assessore al Turismo Emma Taveri.

Intervengono

Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi

Emma Taveri, Assessore al Turismo del Comune di Brindisi

Paolo Ponzio, Presidente Teatro Pubblico Pugliese

Il tema dell’evento e il percorso per realizzarlo saranno presentati mercoledì 1 febbraio alle ore 15.00 a Palazzo Granafei Nervegna presso la Sala della Colonna.