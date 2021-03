Carovigno, i Carabinieri della Compagnia – N.O.R.–Sezione Radiomobile di San Vito dei Normanni, hanno proceduto all’arresto di un 54enne del luogo, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, durante una perquisizione domiciliare e personale eseguita con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno, i militari hanno rinvenuto due involucri di marijuana del peso complessivo di oltre 23 grammi che l’uomo aveva tentato di occultare nei suoi slip, nonché 495,00 € ritenuti provento dell’attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre l’arrestato, concluse formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.