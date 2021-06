A San Pietro Vernotico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne del luogo, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di complessivi 542 grammi di marijuana, parzialmente già confezionati in dosi, oltre a un bilancino digitale di precisione, il tutto occultato nella spalliera del letto. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.