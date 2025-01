Il Luce Music Festival Winter Edition giunge al termine con l’appuntamento conclusivo dell’edizione 2024 che ha animato le notti fasanesi: sabato 4 gennaio si terrà ai Portici delle Teresiane il dj-set di “Bio Kirollus”.

Kirollus non si limita a suonare i dischi, li incarna. Il suo stile magnetico è sia senza paura che effervescente e per chiunque lo abbia visto esibirsi può testimoniare di essere in presenza di una leggenda futura. Guidando in prima linea in una nuova ondata di disco e boogie, il selezionatore con sede a Londra è noto per la sua presenza sul palco elettrico e l’invidiabile collezione di dischi che è stata accuratamente accumulata durante il suo mandato di 8 anni dietro il bancone della venerata Uptight Records di Hove. La sua nuova piattaforma Groove Anthology dimostra la forte capacità di Kirollus di connettere le persone attraverso l’amore per la musica e la danza, mentre i suoi numerosi video che circolano online gli hanno rapidamente guadagnato il rispetto di alcuni dei nomi di spicco nella cultura DJ e continuano a ispirare innumerevoli DJ emergenti che citano Kirollus come una grande ispirazione. Gli ultimi 12 mesi hanno visto Kirollus illuminare i palchi delle iconiche istituzioni londinesi come KOKO, Printworks, Ministry Of Sound, a club di tutta Europa e ad alcuni dei migliori festival del circuito – Lost Village e Defected Croatia per citarne alcuni. Mantenendo viva l’essenza di DJ come Larry Levan e Ron Hardy per le generazioni a venire, è il futuro di questa musica e non mostra segni di rallentamento nella sua ricerca per elevare, unificare e ispirare la vita degli altri attraverso il potere del suono.

Gli eventi del Luce Music Festival Winter Edition 2024 sono ad ingresso libero.

Ufficio Stampa

Città di Fasano