Ricchissimo programma delle feste quello che oggi ci è stato presentato a Fasano, durante la conferenza stampa, appena conclusa, nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città. Alla presentazione ufficiale del cartellone degli Eventi di Natale 2023 erano presenti l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Galeota, l’assessore alle Cultura, Cinzia Caroli e l’assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi. Svelate tutte le proposte che animeranno la Città per un lungo periodo che andrà ben oltre la data del 6 gennaio che, da calendario, tutte le feste si porta via.

«Gli sforzi che l’amministrazione comunale ha fatto quest’anno non hanno precedenti nella storia – dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Ad un’atmosfera incredibile che ci ha già dato eco nazionale, si somma una ricchissima programmazione di eventi in tutto il territorio, pensati per cittadini e turisti di tutte le età. È il risultato di un lungo lavoro di programmazione, in sinergia con gli assessorati alle Attività Produttive, alla Cultura e al Turismo, che ringrazio per l’impegno condiviso. Una rete che ha idee chiare: fare sistema e rendere Fasano viva e attrattiva a beneficio di cittadini, attività commerciali e industria turistica».

Tornano tutti gli eventi classici come le rievocazioni, i presepi, le parate, oltre ad attesi concerti, mostre e mercatini natalizi. Un calendario per tutti i gusti e tutte le età, che partirà il 3 dicembre, con il cinema per i bambini, ad ingresso gratuito, e con il festival degli artisti di strada, ed andrà avanti, in un crescendo di emozioni, fino a febbraio, coinvolgendo tutte le frazioni del territorio.

Punto di pregio le luminarie che quest’anno stanno già riscaldando l’atmosfera del centro cittadino con più di 50 sculture giganti di animali dello zoosafari, da segnalare anche la cerimonia di accensione del maestoso albero in piazza Ciaia, l’8 dicembre alle 18:30.

Attesi i suggestivi mercatini natalizi, utili per la ricerca di addobbi e regali, previsti le domeniche di dicembre, il 3, il 10 e il 17. A tal proposito in via San Francesco e piazzale Moro, sarà vigente, in quelle date, l’ordinanza di divieto di circolazione e sosta, dalle 7 alle 22, per il regolare svolgimento dell’iniziativa, così anche il 3 dicembre in piazza Ciaia, corso Garibaldi e Vittorio Emanuele, dalle 15 alle 24, per permettere il passaggio del corteo e la parata dei trampolieri luminosi.

Questo il calendario completo degli eventi:

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

ore 16 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano

“MAVKA E LA FORESTA INCANTATA”

Rassegna “Un Cinema per amico”, appuntamenti al cinema per bambini e famiglie, a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Cinema Teatro J. Kennedy – Ingresso libero

dalle ore 19 > Corso Garibaldi, Piazza Ciaia, Piazza Mercato vecchio, Portici delle Teresiane, Corso V.Emanuele e altre vie del centro di Fasano

1° FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA Organizzato, finanziato e promosso dal Distretto Urbano del Commercio – DUC Terra del Faso. A cura di Lab Communication

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2023

ore 17.30 > Chiesa di San Nicola, Piazza Ciaia, Fasano

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Inaugurazione del percorso accessibile per ciechi e ipovedenti delle installazioni e delle proiezioni luminose nel centro storico di Fasano a cura di Euforica Aps

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

ore 18 > Chiesa di San Nicola, Piazza Ciaia, Fasano

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “VOLTI NICOLAIANI FASANO”

a cura della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Fasano e della Fondazione Nikolaos di Bari – Ingresso libero

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

dalle 9 alle 16 > via Giardinelli, Fasano

“EMERGENCY” Vendita panettoni a sostegno dei progetti dell’associazione “Emergency” a tutela del diritto alla cura

ore 20 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“NATALE” Intrattenimento musicale con esecuzione di musiche del repertorio classico, delle colonne sonore e del genere leggero tratto dal cantautorato italiano. A cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia”

VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023

dalle 10 alle 20 > Fasanolandia, Fasano

ANNULLO FILATELICO – ZOOSAFARI 50

Evento in collaborazione con Poste Italiane a cura di Zoosafari di Fasano

dalle 10 alle 13 > Piazza Ciaia, Fasano

“EMERGENCY” Vendita panettoni a sostegno dei progetti dell’associazione “Emergency” a tutela del diritto alla cura

ore 17.30 > Vie del Centro di Fasano

PARATA “STREET MAGIC FANTASY”

Evento magico per i più piccini con a seguire la Notte Bianca dei Bambini a cura di Lab Communication

ore 17.30 > Viale Toledo, Selva di Fasano

INAUGURAZIONE PRESEPE con sagome in ferro a cura dell’Associazione Pro Selva

ore 18 > Piazza Ciaia, Fasano

CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

a cura di Euforica Aps, Paulicelli srl Società Benefit e Comune di Fasano

SABATO 9 DICEMBRE 2023

dalle 10 alle 12 > Villetta di Pezze di Greco

“ASPETTANDO IL NATALE”

Attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 9 anni, decorazione spazi ed esecuzione di dolci natalizi. A cura dell’“Associazione ASD Giovanni Custodero – Il Guerriero Sorridente”

ore 19 > Cocolicchio

“DOPO 40 ANNI TORNA LA STELLA A COCOLICCHIO”

Inaugurazione dei Presepi, intrattenimento a cura dei Timpanisti Fajanensis, spettacolo col fuoco con Menti Ardenti, spazio espositivo per Hobbisti, degustazioni tipiche pugliesi, slitta a cuscinetti e consegna della letterina a Babbo Natale.

A cura dell’associazione “Cocolicchio l’Antico Borgo”, dell’Associazione “Cocolicchio” e del Comitato “Stella sulla Grotta”. Per info 3664873894 Associazione Cocolicchio l’Antico Borgo (Comasia) e 3926244572 Associazione Cocolicchio (Caterina)

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

ore 16 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano

“BLU E FLIPPY – AMICI PER LE PINNE”

Rassegna “Un Cinema per amico”, appuntamenti al cinema per bambini e famiglie, a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Cinema Teatro J. Kennedy – Ingresso libero

dalle 10 alle 13 > Piazza Ciaia, Fasano e Piazza XX Settembre, Pezze di Greco

“EMERGENCY” Vendita panettoni a sostegno dei progetti dell’associazione “Emergency” a tutela del diritto alla cura

ore 17 > Museo Archeologico di Egnazia, Fasano

RESEXSTENSA DANCE COMPANY

MUSE – MUSICA, DANZA, TEATRO, ARTE VISIVA

a cura dell’Associazione Locus. Info e tickets su www.associazionelocusfestival.it

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

ore 18 > Fasano

ACCENSIONE DELLA STELLA SUL MONTE RIVOLTA DI LAURETO

a cura del Comitato “Stella sulla Grotta”

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2023

dalle 17 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“NATALE A FASANO 2023”

Dimostrazione con percorso pet therapy per far cogliere l’importanza dell’amicizia e dell’affetto dei cani nella vita quotidiana di tutti e soprattutto di persone più fragili e vulnerabili.

A cura dell’Associazione Animalista di Volontariato “Quattrozampe nel Cuore”

ore 19.30 > Chiesa del Purgatorio, Fasano

“…NON È SOLO NATALE!” Concerto per quartetto di fiati

a cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia” – Ingresso libero

ore 19.30 > Montalbano

“LA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI”

Serata di spettacoli, animazione e attrazioni per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Lab Communication

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2023

ore 17.30 > Palazzo Municipale, Fasano

SAN NICOLA TRA ORIENTE E OCCIDENTE: RELIGIONE, ARTE, STORIA E TRADIZIONE ne parla Nicola Cutino, storico e saggista, modera Giorgia Cutino, direttore del Centro Studi Europeo Nikolaos e ricercatrice. A cura della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Fasano e della Fondazione Nikolaos di Bari – Ingresso libero

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

ore 16 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO”

Rassegna “Un Cinema per amico”, appuntamenti al cinema per bambini e famiglie, a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Cinema Teatro J. Kennedy – Ingresso libero

ore 17 > Museo Archeologico di Egnazia, Fasano

COMPAGNIA LICIA LANERA

MUSE – MUSICA, DANZA, TEATRO, ARTE VISIVA

a cura dell’Associazione Locus. Info e tickets su www.associazionelocusfestival.it

dalle ore 17 alle ore 19 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“NATALE IN PREVENZIONE”

Realizzazione corso teorico – pratico illustrante manovre di disostruzione vie aeree nei bambini, cenni massaggio cardiaco e gestione crisi epilettiche. A cura dell’Associazione Culturale “Insieme si Può”

dalle ore 17 > Piazzale del Faro, Torre Canne

“BABBO NATALE VIEN DAL MARE”

Arrivo di Babbo Natale dal mare con consegna di regali nella “Casa di Babbo Natale” allestita nei pressi del Faro di Torre Canne. A cura dell’Associazione al Faro

ore 19 > Cocolicchio

“TOMBOLA DI SANTO STEFANO A COCOLICCHIO”

passeggiata a cura di Coperativa Serapia: storia, presepi, tombola, degustazioni e laboratori tipici natalizi della tradizione di Cocolicchio. A cura dell’Associazione “Cocolicchio l’Antico Borgo”, dell’Associazione “Cocolicchio” e del Comitato “Stella sulla Grotta”.Per info 3664873894 Associazione Cocolicchio l’Antico Borgo (Comasia) e 3926244572 Associazione Cocolicchio (Caterina)

ore 20 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“NATALE” Intrattenimento musicale con esecuzione di musiche del repertorio classico, delle colonne sonore e del genere leggero tratto dal cantautorato italiano

A cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia”

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

ore 19.30 > palestra della Scuola Giovanni Pascoli, Fasano

“CHRISTMAS OLISTIK COMPETITION”

Attività ludico-motorie con rinfresco a fine manifestazione, per ragazzi dai 14 anni, adulti e anziani. A cura “A.S.D. Olistik Training”

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

dalle ore 09.30 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 > Piazza Mercato Vecchio e Piazza Ciaia, Fasano

“INCANTO DI NATALE”

I Bambini e le bambine delle Scuole dell’Infanzia allieteranno le piazze del centro di Fasano con una banda musicale e canti natalizi, accompagnati da Babbo Natale e da mascotte.

A cura delle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia del Secondo Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII”

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

ore 19.30 > Chiesa Santuario S. Maria di Pozzo Faceto

“…NON È SOLO NATALE!” Concerto per quartetto di fiati

a cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia” – Ingresso libero

ore 20 > Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“BABBO NATALE AL CHIOSTRO”

Babbo Natale e due folletti in un’ambientazione calda ed accogliente.

A cura dell’Associazione Culturale Menti Ardenti

SABATO 23 DICEMBRE 2023

dalle ore 18.30 > Piazza Ciaia, Fasano

“WE WISH YOU A MERRY CREPES”

Evento gastronomico con somministrazione di biscotti natalizi, crêpes e vin brulé.

A cura del Gruppo Scout di Fasano

ore 19 > Chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo, Fasano

“DA DOVE SORGE IL SOLE”

Concerto di Natale in onore di San Francesco e del suo Presepe di Greccio, con esecuzione di brani medioevali con strumenti antichi (lira, citola, percussioni, flauto medioevale e organetto portativo) e letture a tema. A cura dell’Associazione Cocolicchio

dalle ore 20 > Piazza XX Settembre, Pezze di Greco

“SOLSTIZIO D’INVERNO CON CASA DI BABBO NATALE”

Realizzazione di un villaggio con Elfi che aiuteranno bambini e bambine a scrivere una propria letterina a Babbo Natale con angolo enogastronomico e animazione gruppo folkloristico locale

A cura della Pro Loco “Ulivo Vivo” di Pezze di Greco e dell’Azione Cattolica di Pezze di Greco. Ingresso libero

dalle ore 20 > Portici delle Teresiane, Fasano

DJ SET TROPICO DISCO SAFARI – MUSICA LUCIS FESTIVAL

a cura dell’Associazione Itriae Culturae – Ingresso libero

DOMENICA 24 DICEMBRE 2023

ore 11 > Piazza Ciaia, Fasano

“BABBO NATALE AL CHIOSTRO”

Babbo Natale e due folletti in un’ambientazione calda ed accogliente.

A cura dell’Associazione Culturale Menti Ardenti

ore 19 > Piazza della Libertà, Montalbano

“BABBO NATALE A MONTALBANO – 33a EDIZIONE PROGETTO UN NATALE PER TUTTI”

Progetto solidale per far rivivere un momento di gioia e spensieratezza a minori in stato di bisogno, famiglie disagiate, anziani, disabili, con distribuzione di doni a grandi e piccini nelle frazioni di Montalbano e Speziale e scambio di auguri. A cura dell’Associazione “C.B. Quadrifoglio – O.d.V.”

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2023

ore 19.30 > sala Teatro Parrocchiale Santa Maria della Salette, Fasano

“UN NATALE SPETTACOLARE”

Recital ispirato al primo Presepe di Greccio. A cura dei bambini della “Confraternita di San Giuseppe”

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2023

ore 19.30 > Chiesa di S. Francesco d’Assisi, Fasano

“…NON È SOLO NATALE!” Concerto per quartetto di fiati

a cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia” – Ingresso libero

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2023

dalle ore 18.30 > Piazza XX Settembre, Pezze di Greco

“MAGIC FESTIVAL DI MAGIA”

Magia e illusionismo con spettacoli di magia interattiva coinvolgente ed ipnotica.

A cura di Lab Communication

0re 19.30 > dalla Casina Municipale alla Chiesa Trullo del Signore in Viale Toledo, Selva di Fasano

“LA FESTA DELLA LUCE”

Processione con fiaccole e candele in segno di pace e di speranza.

A cura dell’Associazione Pro Selva. Ingresso libero

ore 21 > Parrocchia Maria SS.ma Addolorata “Il Trullo del Signore”, Selva di Fasano

M° Francesco Bongiorno, Direttore artistico del Festival

XXI Festival Organistico Internazionale – Ingresso libero

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2023

ore 17.30 > Oratorio di San Giuseppe,Fasano

Presentazione del libro “STORIE E LEGGENDE NICOLAIANE” ed.Progedit ne parla Michele Loconsole, autore e docente, introduce Giorgia Cutino direttore del Centro Studi Europeo Nikolaos e ricercatrice. A cura della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Fasano e della Fondazione Nikolaos di Bari – Ingresso libero

dalle ore 18 alle ore 23 > vie del centro storico di Fasano

“NATALE 2023 – PRESEPE VIVENTE”

Presepe Vivente in forma teatrale e consegna, presso strutture del territorio, di pensierini realizzati dai soci, ad Anziani e Minori A cura dell’Associazione “Nuova Aurora – Diac. Fiorenzo Marsella”

dalle ore 20 > Via Forcella, Fasano

LIVE MAREA – LIVE BUCKWISE

DJ SET DISCO BIZZARRO – MUSICA LUCIS FESTIVAL

A cura dell’Associazione Itriae Culturae. Ingresso libero

SABATO 30 DICEMBRE 2023

ore 19 > Cocolicchio

“INCONTRO DI BUON AUSPICIO PER IL 2024”

visita del Presepe e a seguire pettolata conviviale

Per info 3664873894 Associazione Cocolicchio l’Antico Borgo (Comasia) e 3926244572 Associazione Cocolicchio (Caterina)

SABATO 30 DICEMBRE 2023

ore 20 > Teatro Sociale, Fasano

A CHRISTMAS CAROL – CANTO DI NATALE

Spettacolo per bambini e famiglie. A cura dell’ATS Katharà. Ingresso libero fino ad esaurimento posti > Prenotazioni al 331 3459554 – 3888633749

dalle ore 20 > Portici delle Teresiane, Fasano

DJ SET POPULOUS – MUSICA LUCIS FESTIVAL

a cura dell’Associazione Itriae Culturae – Ingresso libero

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 2024

ore 11.30 > Masseria Pedali – Fasanolandia, Fasano

LO ZOOSAFARI DI FASANO E I PARCHI ZOOLOGICI D’EUROPA E DEL MONDO

Conferenza sulle esperienze dei principali parchi zoologici nazionali, europei ed internazionali a cura di Euforica APS

ore 19.30 > Chiesa di S. Maria di Pozzo Faceto, Montalbano

“…NON È SOLO NATALE!”

Concerto per quartetto di fiati a cura dell’Associazione Culturale Musicale APS “Ignazio Ciaia” – Ingresso libero

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2024

ore 17.30 > Chiesa di San Nicola, Fasano

“LA CHIESA DI SAN NICOLA DI FASANO E LA COMMITTENZA TELESIO”

ne parla Maria De Mola, storico dell’arte e presidente della Società di Storia Patria Fasano. A cura della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Fasano e della Fondazione Nikolaos di Bari – Ingresso libero

ore 17.30 > Oratorio del Fanciullo, Fasano

“Aspettiamo la Befana”

Iniziativa rivolta a tutti i bambini, di età compresa tra i 5 e 15 anni, con particolare riferimento ai bambini autistici del territorio, nell’ambito del Progetto Autismo. A cura dell’Associazione “Humanamente – Servizi alla Persona”

VENERDÌ 5 GENNAIO 2024

dalle ore 19 > Piazza della Libertà, Montalbano

“TUTTI INSIEME A SALUTARE LA BEFANA”

Distribuzione a grandi e piccini di caramelle e dolciumi in una serata animata ed allietata da musica e degustazioni tipiche delle festività. A cura dell’“Associazione Gli Amici di Giuaannedd”

dalle ore 20 > Portici delle Teresiane, Fasano

LIVE TORMENTO & ESA – DJ SET J. RAISE JR- MUSICA LUCIS FESTIVAL

a cura dell’Associazione Itriae Culturae – Ingresso libero

SABATO 6 GENNAIO 2024

ore 18.30 > Piazza Ciaia, Fasano

L’EPIFANIA DEGLI ANIMALI

Percorso animato e guidato dai Re Magi sulle storie degli animali parlanti nella notte dell’Epifania a cura di Euforica APS

ore 19 > Cocolicchio

“LA BEFANA A COCOLICCHIO”

convivialità con focaccine farcite con nutella o ricotta forte e dolci sorprese per i piccoli e visita del presepe per gruppi organizzati su prenotazione. A cura dell’associazione “Cocolicchio l’Antico Borgo”, dell’Associazione “Cocolicchio” e del Comitato “Stella sulla Grotta”. Per info 3664873894 Associazione Cocolicchio l’Antico Borgo (Comasia) e 3926244572 Associazione Cocolicchio (Caterina)

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

ore 16 > Cinema Teatro J. Kennedy, Fasano

“ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO”

Rassegna “Un Cinema per amico”, appuntamenti al cinema per bambini e famiglie, a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Cinema Teatro J. Kennedy. Ingresso libero

ore 17.30 > Viale Toledo, Selva di Fasano

“LA FESTA DEL FUOCO” Intrattenimento musicale, degustazioni e spettacolo del fuoco con Menti Ardenti. A cura dell’Associazione Pro Selva – Ingresso libero

ore 19 > Teatro Sociale, Fasano

IL PICCOLO PRINCIPE Spettacolo per bambini e famiglie. A cura dell’ATS Katharà Ingresso libero fino ad esaurimento posti > Prenotazioni al 331 3459554 – 3888633749

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

ore 17 > PRESENTAZIONE CALENDARIETTO PRO SELVA 2024

A cura dell’Associazione Pro Selva

MOSTRE, INIZIATIVE E MERCATINI DI NATALE

dal 3 DICEMBRE 2023 al 6 GENNAIO 2024

Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“NATALE AL CHIOSTRO CON LE ASSOCIAZIONI IN RETE”

“Regalo Sospeso – fa’ che sia un Natale per tutti”, installazioni artistiche, allestimento “Alberi delle Associazioni in rete”. A cura del “Coordinamento Associazioni in Rete Fasano”

2 e 3 DICEMBRE 2023 e 8-9-10 DICEMBRE 2023

dalle ore ore 10 alle ore 20 > Fasanolandia, Fasano

NATALE TRA LE GIOSTRE a cura di Zoosafari di Fasano

3 – 10 e 17 DICEMBRE 2023

dalle ore 9 alle ore 21 > via San Francesco, Fasano

MERCATINI NATALIZI A cura dell’AVA (Associazione Venditori Ambulanti)

dal 4 DICEMBRE 2023 al 1° APRILE 2024

Androne del Palazzo Municipale – Piazza Ciaia, Fasano

FACIAE NATURAE: IL VOLTO DELLA NATURA

Personale di Laurenzia Crescenzo

dal 6 DICEMBRE 2023 al 6 GENNAIO 2024

dalle ore 17 alle ore 20 > Chiesa di S. Nicola, Fasano

MOSTRA “VOLTI NICOLAIANI FASANO” a cura della Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Fasano e della Fondazione Nikolaos di Bari – Ingresso libero

dal 7 DICEMBRE 2023 al 14 GENNAIO 2024

Sede dell’Università del Tempo Libero, Portici delle Teresiane, Fasano

“NATALE 2023 – EVENTI” Mostra internazionale dei presepi, mostre personali e collettivi di pittura, fotografia e scultura, presentazione calendario, incontri di formazione culturale

A cura dell’Università del tempo Libero San Francesco D’Assisi, Fasano

10 DICEMBRE 2023

dalle ore 16 alle ore 22 > Portici delle Teresiane, Fasano

“NATALE ALLU PAESE NUSTRE”

Esposizione di manufatti in ricordo dei vecchi mestieri che hanno dato lustro all’artigianato fasanese. A cura dell’Associazione “Iniziative per Fasano” in collaborazione con A.P.S. “Stanlio & Ollio” e “Top Dance Academy”

dall’11 DICEMBRE al 17 DICEMBRE

Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano

“PROGETTO UN OSS PER AMICO”

Una settimana a disposizione di gente in difficoltà, soprattutto anziani bisognosi di compagnia e cure igieniche. A cura dell’Associazione Culturale “Insieme si Può”

26 e 27 DICEMBRE 2023 – 1 e 2, 6 e 7 GENNAIO 2024

dalle ore 16 alle ore 21 > Pezze di Greco, Lama del Trappeto

XXXV edizione del PRESEPE VIVENTE DI PEZZE DI GRECO

Info su www.presepeviventepezzedigreco.it

dal 26 DICEMBRE 2023 al 7 GENNAIO 2024

ore 10 – 18.30 > Fasanolandia. Fasano

ZOO WINTER FEST

Slitta volante e Spettacolo del Re Leone a cura di Zoosafari di Fasano

Ufficio Stampa

Città di Fasano