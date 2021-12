Babbi Natali acrobatici, sorrisi e tanti doni per i piccoli ospiti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana.

Una Vigilia speciale quella organizzata dall’Amministrazione Comunale in sinergia con i vertici dell’ospedale francavillese per trasmettere il clima del Natale anche in corsia.

Tanti i doni consegnati dal Sindaco Antonello Denuzzo, dal Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, dalle Assessore Maria Passaro e Antonella Iurlaro, dai Consiglieri Comunali Antonella Palumbo, Pierangelo Taurisano e Cosimo Tardio, dal dott. Donato Sardano della direzione dell’Ospedale, dal dott. Biagio De Mitri, direttore della Unità Operativa di Pediatria, e direttamente da Babbo Natale.

“Le feste – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – sono un momento di gioia che tradizionalmente si trascorre in famiglia, ma non sarà così per i bambini ospiti del reparto di pediatria. Abbiamo pensato di regalare un momento lieto portando dei doni, delle attrezzature per la ludoteca e la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana.”

Nel sacco di Babbo Natale pacchi regalo con giocattoli, calze, ma anche una TV da 75 pollici, un lettore blu ray, un videoproiettore e una soundbar.

“Quando insieme ai Consiglieri Comunali Antonella Palumbo e Pierangelo Taurisano abbiamo pensato all’iniziativa Natale in pediatria – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Passaro – abbiamo ritenuto di non fermarci ai soli doni natalizi, ma di attrezzare la ludoteca con ulteriori strumenti utilizzabili per tutto l’anno. Ecco il perché della TV e del primo step per la creazione di una piccola sala cinematografica. Ringrazio l’Amministrazione dell’Ospedale per aver colto lo spirito della nostra iniziativa e aver reso possibile lo svolgimento della manifestazione.”

Francavilla Fontana