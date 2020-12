L’Associazione ‘Ceglie nel Cuore’ in collaborazione con la Comunità Parrocchiale di San Lorenzo da Brindisi, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica, bandisce un Concorso di Poesia Religiosa “Natale nel tuo cuore”

REGOLAMENTO

1) Il Concorso è articolato in tre sezioni:

• Sezione A) scuole elementari e medie

• Sezione B) scuole superiori e giovani

• Sezione C) adulti

2) Gli elaborati, fino ad un massimo di tre, devono pervenire in formato digitale all’indirizzo mail ceglienelcuore.ass@gmail.com entro e non oltre Venerdì 25 dicembre, in un file privo di nome e cognome e riferimenti all’autore.

In un altro file è necessario inviare notizie identificative dell’autore complete di : sezione, cognome, nome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico e mail. Per informazioni rivolgersi ai numeri 3339557793 – 3802994329.

3) Saranno presi in maggior considerazione quei lavori che si ispireranno al tema del concorso.

4) Una apposita giuria, valutate in modo insindacabile le opere in concorso, assegnerà diplomi e premi in occasione dell’evento on line “Natale…musica e poesia” che si terrà Mercoledì 30 dicembre – alle ore 17.00 – sulla pagina Facebook ufficiale “Comune Ceglie Messapica”.