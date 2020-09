Il ricordo del compianto Alfredo Malcarne continuerà a vivere anche in mare aperto, dove non ci sono confini, barriere e nient’altro che possa mitigare la sua voglia infinita di libertà.

Proprio in questa data così simbolica, infatti, nasce il Circolo Nautico Assonautica “Alfredo Malcarne”, su iniziativa dei soci fondatori Claudia De Donno, Eleonora Quacquarelli, Rosaria Arganese, Rolando Aversa, Fabio Leoci ed Emanuela Quaranta.

L’obiettivo è quello di continuare a far vivere il pensiero di Alfredo, il suo amore incondizionato per il mare, il suo impegno per far crescere il ruolo della nautica nel nostro paese, la sua voglia di scommettere sulle nuove generazioni, oltre che per fornire servizi ai diportisti ed educare i giovani allo sport.

Del resto, da Presidente nazionale di Assonautica, da Presidente della Camera di Commercio di Brindisi e da palcoscenici internazionali che lo hanno visto protagonista, è ciò che Alfredo ha sempre fatto.

L’attività del Circolo si svolgerà negli stessi luoghi fisici che Alfredo aveva tanto voluto per dare una “casa” a chi ama il mare in maniera incondizionata.

“Noi siamo quelli che amano il mare, siamo dei promotori di amore e di bellezza”

Alfredo Malcarne