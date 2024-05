Il 2024 della vela sarà un anno quasi irripetibile, in Italia e nelle immediate vicinanze, tra Mondiali giovanili Youth Sailing Worlds sul Garda a luglio; Giochi Olimpici di Paris 2024 (con le regate veliche a Marsiglia) da fine luglio all’8 agosto; America’s Cup a Barcellona da fine agosto a metà ottobre, senza considerare i grandi appuntamenti della vela oceanica e offshore.

In un calendario ricco di appuntamenti ed emozioni, prende corpo la stagione delle Regate FIV, gli eventi-bandiera che la Federazione assegna annualmente a località, club e consorzi di circoli in base a progetti che ne rispecchiano gli standard e le finalità.

Il format ormai consolidato delle Regate FIV prevede: la cerimonia di apertura con interventi istituzionali, sfilate per le località, momenti di spettacolo, giuramenti (dell’Atleta, dell’Allenatore e dell’Ufficiale di Regata) e la dichiarazione ufficiale di apertura con l’alzabandiera. Più prove al giorno con comunicati finali, foto gallery e video del giorno, la videocronaca di una giornata in mare, link alle classifiche aggiornate. Sarà aperto il FIVillage che con il palco e il maxi-schermo e i vari stand, funzionerà da “piazzetta” di ritrovo per tutti i partecipanti. Infine cerimonia di premiazione e chiusura.

Quest’anno le date delle Regate FIV interessano i mesi di giugno, agosto e settembre, e come sempre coinvolgono l’intero movimento della vela sportiva: dalla vela d’Altura alla vela Olimpica, passando per le diverse fasce di età della vela giovanile, dai Cadetti agli Juniores ai teenagers.

Si calcola che saranno oltre tremila i velisti complessivamente impegnati nelle cinque regate. Eccole:

Campionato Italiano Vela d’Altura Edison Next (Brindisi, 25-29 giugno)

Coppa Primavela e Coppa del Presidente Kinder Joy of moving (Genova, 26-28 agosto)

Campionato Italiano Giovanile classi in Singolo (Genova, 30 agosto-2 settembre)

Campionato Italiano Giovanile classi in Doppio (Pescara, 5-8 settembre)

CICO Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next (Cagliari, 25-29 settembre)

Il Presidente FIV Francesco Ettorre commenta il calendario definito per le cinque Regate FIV 2024: “Anche quest’anno le nostre regate-evento si annunciano come gioielli che compongono una collana. L’aspetto che ci inorgoglisce in particolare è la distribuzione degli appuntamenti su tutto il territorio del nostro paese. Si va da Brindisi a Genova, da Pescara a Cagliari: come un grande quadrilatero che comprende tre mari, Adriatico, Tirreno, Canale di Sardegna, ma anche sud, centro, nord e isole. E’ una straordinaria rappresentazione della qualità organizzativa e delle strutture ricettive dei Circoli Velici italiani, impegnati in una gara virtuosa a migliorarsi nella promozione e attività velica a ogni livello.

Non posso non rilevare, infine, che le nostre Regate sono sempre una meravigliosa occasione per il nostro splendido territorio, per farsi vedere, ospitare, regalare momenti di sport, turismo, amicizia, convivialità. Lo sport della vela è tutto questo.”



CAMPIONATO ITALIANO VELA D’ALTURA EDISON NEXT A BRINDISI

Il Campionato Italiano Assoluto d’Altura assegna gli scudetti, massima espressione a livello nazionale della vela d’altura, uno dei settori di maggiore interesse e impegno dell’attività della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con l’associazione di classe, l’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI). Merito dei successi e dei numeri che continua a esprimere, per armatori iscritti, certificati di stazza emessi, movimentazione di barche ed equipaggi e per i risultati di prestigio in campo internazionale che vedono la vela azzurra tra le migliori del panorama mondiale dell’Altomare.

Il 2024 segna il trentennale dell’evento: l’edizione numero 30 è organizzata dal Circolo della Vela di Brindisi, scelto anche per le sue capacità organizzative in una splendida località dell’VIII Zona FIV (Puglia), molto attiva anche nell’Altura, affacciata sull’Adriatico. Attese a Brindisi tra le 50 e le 60 barche dai 10 ai 16 metri nei vari raggruppamenti ORC, e tra gli equipaggi molti nomi importanti della vela italiana.

La cerimonia di apertura del campionato è prevista martedì 25 Giugno alle ore 18:30. Le regate sono in programma da mercoledì 26 a sabato 29, giorno nel quale si svolgerà anche la cerimonia di premiazione e chiusura.