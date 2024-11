Nonostante le intense piogge, l’incendio divampato in un deposito di stoccaggio rifiuti nella zona industriale di Brindisi continua a tenere impegnate le squadre dei vigili del fuoco da oltre 24 ore.

L’intervento, reso complesso dalla natura dei materiali coinvolti, ha richiesto l’impiego straordinario di risorse, tra cui un automezzo per l’antincendio aeroportuale capace di erogare grandi quantità di acqua e schiuma per contrastare le fiamme.

Sul posto sono al lavoro numerose unità per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni ambientali. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Le autorità locali raccomandano ai cittadini di evitare la zona per non ostacolare le operazioni.