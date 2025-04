In riferimento ai recenti e infondati allarmismi circa una presunta imminente chiusura dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) dell’ospedale Perrino, la Asl Brindisi intende rassicurare la cittadinanza e fornire una puntuale rettifica dei fatti.

Non corrisponde al vero che il punto nascita della provincia di Brindisi sia a rischio di chiusura. L’UTIN dell’ospedale Perrino, struttura di riferimento per il territorio, continua a garantire l’assistenza necessaria, grazie all’impegno e alla professionalità degli operatori sanitari in servizio, che ringraziamo per il grande senso di responsabilità mostrato anche nei momenti di maggiore pressione.

Proprio per rafforzare ulteriormente l’attività dell’Unità, a partire dal 1° maggio 2025 prenderà servizio il nuovo direttore della Struttura Complessa di Neonatologia e UTIN, figura selezionata a seguito di procedura concorsuale. Questo passaggio rappresenta un elemento centrale del percorso di rilancio e consolidamento del reparto, già oggetto di attenzione da parte della Direzione strategica.

Nel frattempo, la Asl ha già adottato tutte le misure straordinarie necessarie a garantire la continuità del servizio, anche tramite l’impiego temporaneo di professionisti esterni, come previsto in tutte le situazioni emergenziali. Si tratta di soluzioni ponte, indispensabili in una fase di transizione, in attesa dell’arrivo di personale strutturato.

L’Amministrazione è da tempo al lavoro per superare le difficoltà legate alla carenza di specialisti in neonatologia, un problema che riguarda non solo la provincia di Brindisi ma tutto il sistema sanitario nazionale. Sono state attivate campagne di reclutamento e sono in corso interlocuzioni su più livelli per il potenziamento della rete neonatale.

Invitiamo pertanto a evitare allarmismi che non giovano né agli operatori né ai cittadini e che rischiano di compromettere la fiducia nei servizi sanitari del territorio. L’Asl Brindisi continuerà a lavorare con determinazione per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza delle mamme e dei neonati.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI