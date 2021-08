Riceviamo e pubblichiamo la replica della Hyppo Sport Srl in merito agli articoli sulla segnalazione della presenza di barriere di new jersey a Punta del Serrone.

“La Hyppo Sport srl, rappresentata dal Sig. D’amico Antonio, fa seguito ai vari articoli di stampa firmati dalle seguenti associazioni, inizialmente CTG Centro Turistico Giovanile, Forum Ambiente salute e Sviluppo, Legambiente, e poi successivamente aggiuntasi anche l’Unione Nazionale Ciechi Italiani, vista la mancata risposta da parte dell’Amministrazione comunale, chiarisce quanto segue:

La Hyppo Sport srl è proprietaria di alcune particelle di terreno insistenti sul Foglio 13 partt. 26 e ex 48 attuale 1067, e la 244 che affaccia direttamente sul mare con lato sinistro strada Punta Penne Direzione entrata parco Punta del Serrone, lato destro della stessa strada confina la particella 1067, mentre per accedere alla particella 26 si accede dalla strada comunale ex s.p. 41, confinante con l’accesso esistente sempre al parco del Serrone da detta strada comunale. Nel lontano 18/11/2020 mentre eravamo impegnati con dei mezzi meccanici per sistemare la particella 26 asportando sterpaglie presenti sulla stessa, essendo ns. intenzione recingere tutte le particelle di ns. proprietà con una siepe tipo viburno lucido, ed altri tipi di siepe sempre verde, per evitare l’accesso ad estranei per l’utilizzo delle ns. aree come discarica di rifiuti di ogni genere. In tale occasione ci accorgemmo che un tratto di circa ml 20 di recinzione del parco era stata asportata ed il cancello d’ingresso divelto. Pertanto provvedemmo immediatamente ad avvisare l’Arch. Lacinio che ci comunicò di essere all’oscuro di tale increscioso evento.

Per evitare l’accesso anche di auto, e peggio ancora altri mezzi da cui scaricare rifiuti al parco e di conseguenza anche nelle ns. particelle, consigliammo all’Arch. Lacinio di posizionare n. 3 New jersy da ml 6,00 a sbarramento dell’accesso, quest’ultimo rispose che non aveva disponibilità economiche per tale operazione, pertanto per la salvaguardia anche delle ns. particelle, detta operazione è stata eseguita a ns. spese, incaricando la Società B.I.S. Srl di provvedere a tale posizionamento. Per quanto riguarda gli ulteriori new jersy posizionati sulla particella 244, dove è stata data l’opportunità all’amministrazione comunale, solo per il presente anno, di posizionare la struttura in legno per i disabili, detti new jersy stanno a delimitare la suddetta particella di ns. proprietà per evitare che nel tempo la stessa sia utilizzata, come accaduto in precedenza dalle società incaricate dal Comune per la pulizia delle spiagge, che vadano a scaricare i rifiuti raccolti, e che successivamente sono state erroneamente scambiate da alcune associazioni ambientaliste come dune naturali, laddove sono solo esclusivamente cumuli di poseidonia miste a rifiuti, su cui è cresciuta vegetazione spontanea.