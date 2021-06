La Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione l’ingresso nel direttivo societario di Nicola Mazzeo in qualità di socio.

Nicola Mazzeo, imprenditore con diverse attività nella nostra città (tra le altre “Supermercato Mazzeo” in Via Cicerone 9 e “Anonimo Abbigliamento” in Via Pace Brindisina 25) con la passione smisurata per la pallacanestro, ha deciso di sposare e sostenere l’ambizioso progetto della Dinamo.

Nelle sue parole ritroviamo i motivi che lo hanno spinto ad unirsi ai colori biancoblu: “Grazie all’amico Eugenio Francioso ho iniziato a seguire con particolare interesse le sorti della Dinamo Basket Brindisi. Da sempre la pallacanestro è stata la mia passione, con diverse esperienze pregresse nel ruolo di dirigente in squadre giovanili della provincia, conquistando titoli e campionati.

Sono una persona determinata e che prova a dare sempre il massimo per raggiungere l’obiettivo: questa sete di vittoria l’ho piacevolmente riscontrata negli amici soci della squadra che mi hanno convinto a lanciarmi in questa nuova avventura. Fin da subito mi sono attivato per allargare la base degli sponsor societari, per ambire a raggiungere nuovi traguardi grazie al contributo delle tante aziende con le quali ho tessuto rapporti nel corso della mia attività imprenditoriale.

Sono sicuro che sarà una magnifica esperienza, non solo sportiva ma anche sociale: ho guardato con attenzione e piacere le iniziative solidali che la Dinamo ha attivato in questi anni. Nel mio piccolo, ho sempre supportato il mondo del volontariato con l’associazione “CSB Brindisi” vincitrice del premio “Eubiosia” dell’ANT nel 2016 e con tante altre esperienze. La determinazione e la coscienza della società nel portare avanti con passione nuove iniziative sociali mi ha convinto ancor più che la scelta di unirmi alla Dinamo Basket Brindisi fosse davvero quella giusta!”

La società e lo staff danno il benvenuto a Nicola, in attesa di ritrovarsi tutti insieme per la stagione sportiva 2021/2022 che si preannuncia fondamentale per il ritorno a vivere la magia del basket giocato.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi