Parte da Brindisi per congiungersi a Genova l’inno per la pace, tutto italiano, dei Bus Da Bass, dedicato alla triste situazione che sta vivendo l’est Europa.

Dal progetto musicale di Dino SuperDee Gemmano ed Eugenio Cugnoli aka Xenyo nasce “No more war”, un brano con sonorità etniche con un tocco elettronico.

