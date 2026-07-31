La Biosfera prende vita e attraversa il territorio della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto per entrare negli spazi cittadini: è questo il racconto di “Noi siamo Biosfera”, il progetto di Worldrise realizzato con il supporto di The Plum Foundation, in collaborazione con il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e con il patrocinio dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni.

L’iniziativa accompagna il percorso di Torre Guaceto verso la candidatura a Riserva della Biosfera UNESCO nell’ambito del programma Man and the Biosphere (MAB), che valorizza i luoghi in cui la conservazione della biodiversità si integra con lo sviluppo sostenibile e la partecipazione delle comunità locali.

Un percorso che nasce per rafforzare e valorizzare un territorio in cui la tutela degli ecosistemi marini e costieri si intreccia da anni con ricerca, educazione ambientale, coinvolgimento delle persone e collaborazione tra diversi attori locali.

A partire dalla performance di camouflage bodypainting realizzata all’interno dell’area protetta dall’artista Lela Perez (Emanuela Peretto), che ha trasformato quattro cittadini dei comuni coinvolti nella candidatura, Alessia Blasi, Giada Pignatelli, Tommy Lamarina e Oronzo Antico, in un tutt’uno con il paesaggio, sono nate cinque installazioni diffuse in diversi luoghi simbolici dell’area di riferimento della futura Riserva MAB UNESCO:

● Area Marina Protetta Torre Guaceto – Info point presso il lido a Punta Penna Grossa

● Brindisi – Viale Regina Margherita

● Carovigno – Palazzo di Città

● Mesagne – Auditorium comunale “Elio Bardaro”

● San Vito dei Normanni – Chiostro dei Domenicani

“Il percorso ‘Noi siamo Biosfera’ ci racconta quanto di bello si possa fare quando il mondo dell’associazionismo, delle Istituzioni ed i cittadini si impegnano, si stringono fattivamente alla riserva e remano nella nostra stessa direzione – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Stefano Convertini -, non possiamo che ringraziare Worldrise per l’affetto che lega la Fondazione alla nostra area protetta e per la volontà di lavorare per la tutela e valorizzazione dell’intero territorio. Uniti siamo più forti e possiamo davvero fare del bene a Torre Guaceto, ai comuni di riferimento, e alle nostre comunità”.

Il progetto entra ora in una nuova fase, con la pubblicazione di un video performativo a cura di Vincenzo Malanga, in cui i danzatori Serena Angelini e Nicola Gattullo incarnano la Biosfera, la rete di relazioni che unisce tutti gli esseri viventi e gli ecosistemi rendendo possibile la vita sul nostro Pianeta. La Biosfera attraversa mare e città, luoghi della quotidianità e delle decisioni, dimostrando che persone, Istituzioni e natura fanno parte dello stesso ecosistema e che solo attraverso la collaborazione è possibile costruire un futuro più blu.

Come racconta Mariasole Bianco, presidente e co-fondatrice di Worldrise: “Ottenere il riconoscimento come Riserva della Biosfera UNESCO non è solo un traguardo, ma un impegno collettivo: significa riconoscere che la tutela della natura e il benessere delle comunità sono profondamente connessi. Torre Guaceto rappresenta un esempio virtuoso di come la protezione degli ecosistemi marini e costieri possa generare conoscenza, partecipazione e nuove opportunità per il territorio. Con ‘Noi siamo Biosfera’ vogliamo raccontare proprio questo legame: perché prendersi cura del mare significa prendersi cura delle persone e del futuro che vogliamo costruire insieme.”