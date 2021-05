I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 47enne, hanno denunciato in stato di libertà una 46enne della provincia di Lecce per atti persecutori. In particolare, la donna, a causa della mancata accettazione dell’interruzione della relazione sentimentale, ha perseguitato la vittima facendogli recapitare numerosi oggetti ordinati su varie piattaforme commerciali on-line, con pagamento in contrassegno, che il denunciante puntualmente rifiutava rispedendo al mittente nonché accensione di molteplici finanziamenti a suo nome. La perquisizione delegata ha consentito di rinvenire e sequestrare il telefono cellulare attraverso cui la predetta effettuava ordini on-line.