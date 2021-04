I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione di un servizio di controllo delle attività produttive e commerciali, hanno sanzionato una 42enne titolare di un’attività commerciale del luogo e una 64enne, entrambe del luogo, perché non hanno rispettato le vigenti norme relative al rischio di contagio da Covid-19. Nella circostanza, anche alla luce di recenti segnalazioni, i militari hanno effettuato una serie di specifici servizi di osservazione al fine di contrastare il fenomeno dei servizi per la persona, vietati dalle vigenti normative per il contenimento delle infezioni. A conclusione di tali servizi, nella mattinata del 3 u.s., è stata controllata l’attività della 42enne, ove all’interno la stessa era intenta a lavorare. Nello stesso contesto, è stata emessa la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5 dell’attività.