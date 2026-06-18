La notte romantica accoglie l’estate in Valle d’Itria nel segno della tradizione. Da Venerdì 19 a Domenica 21 Giugno nel centro storico di Cisternino tre giorni di eventi dedicati agli innamorati nel segno della letteratura, musica, intrattenimento, cultura e gastronomia. Prevista una forte affluenza di turisti e visitatori delle bellezze del centro storico, anche dei sindaci dei comuni viciniori a fronte del grande impegno dell’amministrazione comunale di Cisternino e degli esercenti commerciali pienamente coinvolti nell’iniziativa.

Corso Umberto allestita a tema dell’amore per un nuovo format e nuove idee dell’associazione APS Pro Cisternino e della Pro Loco comunale.

Ritorna ancora più coinvolgente venerdì 19 la Tavolata romantica in Corso Umberto, una brillante idea fortemente inclusiva che registra nuovamente il tutto esaurito. Prevista la presenza di circa trecento persone pronte a gustare un menù tradizionale a base di orecchiette, carne al fornello e formaggi locali. Un convivio da ricordare in uno de “I borghi più belli d’Italia”. Sabato 20 e Domenica 21 si alterneranno nelle piazze musica folk tra Galletti della Valle d’Itria e musicisti della bassa murgia nelle piazze di Cisternino, dj-musica anni ’80 -’90 nella serata di domenica, mostre e incontri letterari in piazza Vittorio Emanuele. “Il fine settimana si chiude con una ricca serata tra libri e musica popolare – dice Annalisa Canzio, assessore alla cultura del comune di Cisternino – in Piazza Vittorio Emanuele si terrà “Parlami d’Amore”, salotto culturale condotto da Cinzia Cofano. Saranno presentati libri e la piazza ospiterà anche l’esposizione d’arte”. Programma completo sulla pagina del Comune di Cisternino, Pro Loco e APS Pro Cisternino.

Per un’estate a Cisternino tutta da vivere, è operativo il nuovo front-desk della Pro Loco in Largo Amati, in posizione di forte transito nei pressi del Ponte della Madonnina, con personale pronto ad indicare itinerari turistici ai visitatori con il prezioso supporto di materiale informativo.

Non poteva mancare da parte di Amministrazione comunale, Pro loco e APS l’impegno di devolvere ricavato della notte romantica al nuovo progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale del comune di Cisternino, con l’obiettivo di creare un archivio digitale accessibile a cittadini e visitatori con l’utilizzo di strumenti innovativi quali QR code, contenuti multimediali, mappe interattive e percorsi tematici per stare al passo coi tempi.

FRANCESCO ZIZZI