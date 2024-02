La redazione del mensile Osservatorio organizza per venerdì 1° marzo, alle ore 18:00 nella Sala consiliare a Palazzo di Città, un incontro patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, per presentare alla città i risultati delle recenti campagne di scavo condotte a Egnazia dall’équipe diretta dal prof. Gianluca Mastrocinque del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari Aldo Moro, d’intesa con il Parco archeologico e il Museo di Egnazia, diretto dal dott. Fabio Galeandro, su concessione del Ministero della Cultura.

Modererà l’incontro l’archeologa e giornalista di Osservatorio, dott.ssa Marica Mastrangelo.

In apertura dell’incontro sono previsti i saluti istituzionali del sindaco della Città di Fasano, dott. Francesco Zaccaria e dell’assessore alla Cultura del comune di Fasano, dott.ssa Cinzia Caroli.

Interverranno il direttore del Museo e Parco archeologico nazionale di Egnazia, dott. Fabio Galeandro, il direttore emerito del Progetto Egnazia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof.ssa Raffaella Cassano e il direttore del Progetto Egnazia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Gianluca Mastrocinque.

La campagna di scavo ha visto coinvolti circa settanta studenti del corso di laurea triennale e magistrale, allievi della Scuola di specializzazione in Archeologia e dottorandi di ricerca. È proseguita anche quest’anno la collaborazione con diversi licei italiani: alcuni loro studenti hanno sperimentato attivamente il ruolo dell’archeologo per una settimana. Tra gli istituti che hanno aderito alla campagna di scavo era presente anche quest’anno una classe del liceo classico dell’IISS “Leonardo Da Vinci” di Fasano.

L’incontro è aperto a tutti ed in particolare agli studenti coinvolti direttamente nello scavo. Inoltre per gli studenti, che ne faranno richiesta, sarà possibile ricevere l’attestato di partecipazione all’incontro.

