Ignazio Deg torna con il singolo Nuda in ciabatte, un brano che celebra l’individualità e la libertà di essere se stessi. Con un sound fresco e catchy, questa canzone vi farà cantare e ballare, mentre vi invita a lasciarvi andare e a vivere la vita al massimo. Nuda in ciabatte è un pezzo che esplora il lato più profondo e vulnerabile dell’essere umani, quando ci sentiamo a nostro agio nella nostra pelle e siamo in grado di mostrarci agli altri senza maschere. Ascoltatela e lasciatevi trasportare dalla sua energia e dal suo spirito libero.

Il nuovo singolo di Ignazio Deg rimarca come sempre una scrittura semplice ed efficace. Un testo intimo che fa innamorare chi lo ascolta.

Il singolo è stato scritto interamente dall’artista Ignazio Deg e arrangiato e prodotto dal talentuoso Bobby Taylor.

Nuda in Ciabatte è una ballad romantica, coinvolgente, da cantare a squarciagola in un live. In un crescendo di suoni elettronici in simbiosi con la voce emerge la maturità artistica di Ignazio Deg.

Il pezzo segue il precedente brano di successo Male male male, rilasciato la scorsa estate e che parlava di un amore tossico. Nuda in ciabatte, una canzone dal suono delicato che richiama alla tradizione cantautorale italiana ma che è frutto anche della passione per la musica elettronica da parte dell’artista pugliese. Un mix in grado di fare breccia nell’ascoltatore che si sentirà cullato da una melodia sognante e che invita al buon umore e alla positività.

