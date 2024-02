3 partite, e altre 3 vittorie consecutive per la ASD BRUNDISIUM VOLLEY, nei campionati territoriali in cui è impegnata, senza mai fermarsi, per continuare un percorso “unico” sul territorio e non solo , sempre più coinvolgente e significativo.

Lo scorso 28 gennaio, vinta la terza partita nel Campionato Misto, al Palamelfi a Brindisi contro la 7due100 volley per 3 a 2, successo che fa seguito a quello ottenuto contro l’ Erchie in trasferta . Martedì 30 gennaio, vittoria in casa , presso il Palazzetto della Scuola Media Leonardo Da Vinci a Brindisi, della squadra femminile contro la Koru di Titty Spinelli. Infine, mercoledì scorso altra vittoria casalinga, nel Campionato Maschile , in trasferta, contro il San Donaci, per 3 a 0 , a coronare una settimana straordinaria.

Successi che rappresentano compattezza di squadra, divertimento, impegno, sacrifici, la consapevolezza che questa è la strada giusta, condivisa con la dirigenza, lo staff, il pubblico, la tifoseria . Un percorso nato da poco tempo, ma fortemente voluto, che ha l’ ambizioso obiettivo di far avvicinare i giovani alla Pallavolo, ai valori irrinunciabili rappresentati dallo sport.

Nei prossimi mesi, ASD BRUNDISIUM VOLLEY organizzerà iniziative che vogliono avvicinare al nostro progetto anche le istituzioni, l’ Amministrazione Comunale, l’ Assessorato allo Sport, per consolidare quei valori di condivisione e sinergia a cui si deve sempre far riferimento .

ASD BRUNDISIUM VOLLEY