Prosegue con nuove tappe l’ottava edizione della “Notte Verde – I colori raccontano” di Cisternino, il festival agri-culturale itinerante nato nel 2015 e organizzato dall’Associazione Urbieterre.

Giovedì 14 luglio il festival ha condotto nel mondo del sogno e della creatività nell’evento “Coloriamo il borgo” dove i colori della mongolfiera e degli aquiloni spiccheranno nel bianco del borgo di Cisternino.

L’appuntamento successivo, invece, si è tenuto il 27 luglio a Marinelli con “I colori della dell’arte” che hanno costituito anche un momento di riflessione sugli eventi politico-culturali dei nostri tempi.

Il 5 agosto a Palazzo Lagravinese sarà il momento della condivisione dei colori della cultura giapponese in uno spazio espositivo di grande impatto.

Il festival chiuderà con due serate, il 18 e 19 agosto con “Il trionfo dei colori” un’allegra festa popolare all’insegna del buon cibo, musica e arte visiva, un programma ricchissimo di eventi dove cultura, enogastronomia, tradizione e territorio si incontrano e interagiscono.

Quest’anno l’associazione Urbieterre ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’associazione ”Il Curro-Aps” di Brindisi da sempre in prima linea per svelare il bello in ogni sua forma e che vanta una serie di eventi multisensoriali, in cui lo spettatore viene coinvolto in esperienze da ricordare, un mezzo originale per rispondere alle avversità della vita, in una specie di resilienza artistica dalla quale è nata l’idea del concorso e relativa opera.

Il festival prevede in questo suo ambito multiculturale, un concorso di disegno e pittura che culminerà con la creazione di un’opera collettiva a titolo “Coloriamo il vento”.

Al concorso parteciperanno le opere pervenute come da regolamento entro il 31 maggio, precedentemente inviate e selezionate, che sono state riprodotte dagli autori su un telo di raso e utilizzate per la realizzazione di un aquilone.

L’esposizione degli aquiloni si tiene in via della Fiera a Cisternino fino al 19 Agosto. Gli artisti selezionati riceveranno un attestato di partecipazione e verranno presentati al pubblico nella serata del 14 luglio.

