Trulletto Records è uno studio di registrazione e un’etichetta discografica immersa nelle verdi campagne di Castellana Grotte.

Nasce nel 2019. Grazie a dei giovani professionisti del settore, sostiene i progetti musicali di numerosi artisti pugliesi. Tra le ultime novità discografiche si segnalano gli interessanti lavori di Feel e Ale Ponti.

Filippo Allegretti, in arte Feel, è un giovane chitarrista di Monopoli. Dopo aver suonato per alcuni anni con diverse band rock blues locali, approfondisce la tecnica fingerpicking dedicandosi alla sperimentazione della tradizione musicale folk irlandese.

Il primo disco arriva nell’autunno 2020: un mix di talento, espressività sonora ed emozioni in chiaroscuro. Il lavoro discografico di Feel è disponibile su spotify e in tutte le maggiori piattaforme digitali. “Bliss”, il primo singolo dell’album “Feel” è stato incluso nella selezione di Puglia Connection del 30 novembre, insieme ad altre interessanti produzioni pugliesi.

Ale Lone Ol’ Dog Ponti è un chitarrista acustico e cantante di gospel e ragtime, dallo stile blues degli anni ’20 e ’30.

Nel 2015 pubblica il suo primo album “Going back to New Orleans”, dedicato alla storia della città della Louisiana, nella quale ha vissuto e suonato per un breve periodo.

Nel 2018 si esibisce al Blues Festival di Chicago. Il suo primo disco di brani inediti “Dead Railroad Line Chronicles” è uscito nel novembre scorso.

Una cronaca musicale che parte dai vagoni abbandonati della Stazione Centrale di Milano e che è raccontata nel pezzo che da il titolo all’album.

Il lavoro discografico composto da 13 pezzi tutti originali è disponibile in tutti i gli store digitali e in formato fisico.

MARCO GRECO