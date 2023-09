“Dopo la lunga pausa estiva, domani riprendono le lezioni e le attività scolastiche in Puglia e quindi anche nella nostra Provincia.

Ai giovani e ai giovanissimi impegnati nel diritto-dovere dello studio auguro di riuscire a costruire ogni giorno il proprio futuro. Ma anche di usare la scuola come palestra di libertà di pensiero ed espressione, luogo di confronto e strumento di emancipazione.

La straordinaria motivazione, le energie positive che i ragazzi hanno in dote possono essere da esempio per noi adulti e aiutarci a migliorare le comunità in cui viviamo, semplicemente insegnandoci a guardare le cose del mondo con i loro occhi.

Buon lavoro, ragazzi!”

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi