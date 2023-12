Due persone incappucciate hanno vandalizzato l’insegna del Circolo Atreju di Fratelli d’Italia in via Santabarbara, a Brindisi.

L’episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.45. I due aggressori, prima hanno distrutto l’insegna affissa al muro, poi hanno cercato di sfondare a calci la porta di ingresso, infine si sono dati alla fuga a gambe levate.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine dal consigliere Comunale di FdI Roberto Quarta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della Polizia Scientifica.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili ed alle cause dell’ignobile gesto