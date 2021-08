Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Mesagne, hanno sequestrato 2,5 kg di esplosivo del tipo C4 e NSP86.

Il rinvenimento è stato eseguito nella mattinata del 30 agosto 2021 all’interno di un casolare in disuso in agro di Mesagne.

Il materiale esplodente era nascosto a11’interno di una nicchia ricavata su una parete del casolare.

Sul luogo sono stati chiamati gli uomini del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato che, esaminata la tipologia e la pericolosità dello stesso, hanno operato la messa in sicurezza.

L’attività riveste notevole importanza considerato che l’esp1osivo del tipo C4 è notoriamente impiegato per il confezionamento di ordigni utilizzati dalla criminalità organizzata.

Nello scorso mese di maggio, il personale della Squadra Mobile di Brindisi aveva rinvenuto e sequestrato kg. 2,136 di esplosivo al plastico occultato nella stessa area.