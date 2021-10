Il cantautore brindisino Stefano Ventruto ha firmato un nuovo contratto in esclusiva, come autore di testi e compositore di canzoni inedite con la prestigiosa etichetta “Universal Music Publishing Ricordi”.

Alcune quote di copyright delle canzoni di Ventruto sono state cedute alle etichette discografiche Latlantide di Dario e Ivaldo Riva e a Davvero Comunicazione di David Bonato.

Le nuove canzoni di Ventruto sono legate a temi provenienti dal settore salute mentale e sul concetto di Resistenza-Resilienza attraverso una trilogia di tre canzoni e due bonus tracks.

“Coping Stress” è un brano ispirato ad un pensiero del Prof. Alessandro Rossi (Psichiatra – Professore Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli studi di L’Aquila e Direttore del Dipartimento salute mentale di L’Aquila-Sulmona, Avezzano).

Il brano vede la partecipazione dei Modena City Ramblers, Pino Scotto e Gang.

“Music Therapy” è un razionale e funzionale elogio alla buona musica che nei suoi vari generi musicali può essere terapeutica e riabilitativa.

Il brano scritto da Ventruto è un riferimento ad una lettura specifica scientifica sostenuta dai continui studi di Musicoterapia effettuati dallo stesso artista pugliese (Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale – Musicoterapeuta), in stretta collaborazione con il Prof. Alessandro Rossi (Psichiatra), il Prof. Paolo Stratta (Psichiatra, Ricercatore, Direttore del Centro Salute Mentale di L’Aquila), e con la Dott.ssa Dalila Talevi (Psichiatria e Ricercatrice).

La terza canzone è “La forza dell’IO in Hardiness.

Le bonus tracks riguardano il brano “Ritorno a un vecchio Blues” con la partecipazione dei Modena City Ramblers e Pino Scotto, e “Return to on old Blues” in lingua inglese, featuring Modena City Ramblers.

Stefano Ventruto è un operatore della salute mentale specializzato. Effettua attività di Musicoterapia di gruppo in stretta collaborazione con i professionisti della salute, utilizzando anche le canzoni della trilogia che fa riferimento alla Resilienza per interventi di tipo terapeutico riabilitativo.

I nuovi brani inediti di Ventruto non sono ancora disponibili sul mercato editoriale e discografico. Essi faranno parte del prossimo disco in uscita del cantautore e musicoterapeuta salentino.

MARCO GRECO