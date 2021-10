La scena musicale pugliese presenta un duo inedito che esordisce con un nuovo singolo.

Angela Esmeralda prosegue la sua carriera come meglio crede e canta canzoni di indubbio interesse.

Marco Menchise trasuda amore per la musica e grande forza espressiva.

Dal 18 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital store il singolo “Gonna Meet Soon” (Trulletto Records), distribuzione “Believe Music”, di Angela Esmeralda e Marco Menchise. Da un’idea strumentale di Menchise, il brano nasce come un “niente d’importante” e prende vita nel giro di qualche ora.

Porta in se una gran voglia di connessione accorciando le distanze fra due musicisti. Come una barca a vela con la sua ancora, naviga in acque profonde per poi approdare nel porto scelto.

A fine agosto il calore della Puglia e una fresca notte di montagna uniscono l’Italia in pochi minuti attraverso un piccolo racconto, sostenuto da un forte desiderio: dare un’anima e una voce al brano.

Angela Esmeralda, voce oltre genere, amante del jazz e da anni portavoce del blues italiano anche all’estero. Marco Menchise, chitarrista e producer che si muove con disinvoltura tra la black music e il jazz.

“Gonna Meet Soon” è un brano vero ed intenso, nato da una vecchia chitarra, trasformato da un momento di sfogo in una bellissima sorpresa musicale. Un singolo che emana buone vibrazioni.

Speriamo in un seguito, perché il sodalizio Esmeralda – Menchise funziona.

MARCO GRECO