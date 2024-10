Ogni due anni la nostra azienda partecipa in Germania al concorso internazionale per vini biologici (ORGANIC WINE AWARD INTERNATIONAL) per sottoporre periodicamente alla valutazione di esperti e tecnici i propri vini. Il tipo di concorso e i relativi risultati sono impostati con schede tecniche e suggerimenti per nuove pratiche di coltivazione e di vinificazione. Valutazioni ulteriormente utili in questo momento per meglio fronteggiare il mutamento climatico e le conseguenti ripercussioni sui vigneti mantenendo e, possibilmente, migliorando le caratteristiche dei vini biologici su cui tenute Lu spada ha caratterizzato la propria produzione vitivinicola.

Carmine Dipietrangelo, amministratore unico di tenute Lu spada, ha espresso “la propria soddisfazione perché quest’anno è stata data la medaglia d’oro ad Avocetta (il bianco igt Salento di uve di Minutolo). Abbiamo voluto produrre un vino bianco che sappia raccontare perfettamente il suo luogo di nascita: fatto più di luce che di calore, di brezze marine serali, dove il mare non fa da comprimario e dove le radici affondano nella terra rossa e argillosa come quella che lambisce il Cillarese. Un bianco dai profumi delicati ed equilibrio tra freschezza e sapidità.

Anche la medaglia d’argento assegnata a Laenius (un rosso di Malvasia nera) e a Tuffetto (un rosato di Negroamaro) ha dato grande soddisfazione. Si tratta di vini ottenuti da vitigni autoctoni del territorio, sui quali Tenute Lu Spada ha investito fin dall’inizio della sua attività vitivinicola.

Sono riconoscimenti che premiano l’impegno e il lavoro per ottenere dai nostri terreni e dai nostri vigneti uve per vini biologici di qualità e di successo”.

Punteggi e valutazioni

AVOCETTA, bianco igp Salento di uve di Minutolo, è stato premiato con 93/100 per il colore brillante e intenso, per il suo caratteristico profumo fruttato, per la sapidità e mineralità al gusto e per la freschezza.

LAENIUS, rosso igp Salento di Malvasia Nera, è stato premiato con 88/100 per il suo colore rosso rubino, ma soprattutto per l’equilibrio tra la dolcezza tipica della Malvasia Nera di Brindisi ed il contenuto di polifenoli e tannini tipici dei vini rossi del territorio. Un vino definito intenso e complesso.

TUFFETTO, il rosato di Negroamaro igp Salento, vince con 83/100 per il suo colore caratteristico, per i suoi profumi fruttati ed erbacei, e per il gusto armonico. Ha stupito per il suo contenuto grado alcolico.