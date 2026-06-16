Un ricco programma che si articolerà in quattro giorni con mostre diffuse, workshop, letture portfolio, proiezioni ed incontri con gli autori per la prima edizione dell’Ostuni Foto Festival promosso da Hossein Farmani, presidente della Lucie Foundation.

Off nasce con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra professionisti, appassionati e nuovi talenti, favorendo scambio culturale, ricerca e sperimentazione. “OFF – afferma Hossein Farmani – è un ponte tra culture e visioni e Ostuni diventa un palcoscenico globale dove la fotografia può raccontare, con forza esensibilità, il mondo in cui viviamo”.

Tra i più importanti fotografi della scena internazionale che esporranno con mostre personali: Steve McCurry, Nino Migliori, Peter Muller, Mayco Naing, Carol Guzy, Lynsey Addario, Arash Khamooshi, Maryam Rahmanian, Katerina Angelopoulou, Abbey Hepner. Altri fotografi esporranno in mostre collettive e proiezioni.

L’organizzazione ha previsto anche un concorso fotografico rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni invitati a raccontare Ostuni attraverso i loro scatti che saranno premiati nella serata conclusiva. La proiezione Visioni dalla Puglia, curata da Leonardo Petraroli, sarà invece dedicata a una selezione di fotografi pugliesi il cui lavoro riflette una visione contemporanea e sofisticata che va oltre gli stereotipi e le rappresentazioni

tradizionali.

La partecipazione al festival è gratuita ma è preferibile la registrazione tramite il sito ufficiale del festival https://ostunifotofestival.com/ oppure nella sede di Via Crispi. Per i workshop, con posti limitati, è obbligatoria l’iscrizione.

Una mappa guiderà i visitatori nelle sedi degli eventi: Chiostro di San Francesco, Art space in via Crispi, House of Lucie, Galleria Garibaldi, Maresca Art studio, Chiostro delle Poste, Chiesa del Purgatorio, Palazzo Cirignola, Palazzo Tanzarella, Ramunno Loft.

Tutte le mostre sono aperte a partire dal 18 giugno dalle 13 alle 21. Mentre gli eventi e i workshop si svolgeranno nei quattro giorni, alcune mostre rimarranno visitabili durante i mesi di luglio e agosto.

Programma del festival

18 giugno: Workshop, talk e incontri. Serata inaugurale nel Chiostro di San Francesco in Piazza della Libertà dalle 20 alle 22

19 giugno: Workshop, talk e incontri.

20 giugno: Workshop, talk e incontri. Cerimonia finale nel Chiostro di San Francesco in Piazza della Libertà dalle 20.30.

21 giugno: Workshop, talk e incontri.

Lucie Foundation è un’organizzazione non profit dedicata a celebrare i grandi maestri della fotografia, sostenere i talenti emergenti e promuovere la cultura fotografica a livello internazionale attraverso programmi come i Lucie Awards. Le attività vengono promosse e sostenute attraverso otto sedi nel mondo – le House of Lucie – di cui una presente anche a Ostuni e diretta da Leonardo Petraroli, con una ricca attività di eventi che in poco più di tre anni ha reso la città bianca punto di riferimento per fotografi professionisti e non.

Per altri dettagli consultare il sito ufficiale https://ostunifotofestival.com/