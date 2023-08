Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 10 agosto 2023 alle ore 20:30, nella consueta e suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco (in caso di maltempo si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ostuni), la XII Edizione del Premio “Pagine di Vita”, la manifestazione nata in seno all’omonimo programma video-radiofonico, il “Salotto di Pagine di Vita”, andato in onda anche quest’anno sulla pagina Facebook della testata d’informazione locale “Giornale di Puglia”, diretta da Vito Christian Ferri, grazie alla collaborazione del giornalista Daniele Martini, redattore della stessa testata.

Il Premio “Pagine di Vita” torna, dunque, a celebrare le personalità ostunesi più emblematiche, quelle che hanno contribuito e contribuiscono, in maniera discreta e costante, alla crescita culturale, economica e sociale della comunità.

Sul palco, ancora una volta, l’inossidabile Giampiera Quartulli, ideatrice del programma e del Premio, affiancata dall’avvocatessa e animatrice culturale della Città Bianca Giusy Santomanco Caso, dall’attrice Antonella Colucci e dalla collaborazione del giornalista del “Giornale di Puglia”, Daniele Martini. Vi sarà, inoltre, la presenza di ospiti d’eccezione e la partecipazione degli artisti: Amalia Attorre (Ballerina), Danilo Bonaccorsi (Violinista), Daniela Caliandro (Cantante/attrice), Alfredo Cisternino (Musicista), Piero Lapenna (Cantautore/Musicista), Samuele Maldarella (Chitarrista), Daniele Martini (Giornalista), Simone Sozzi (Chitarrista).

Nove saranno i premiati di questa edizione, sui cui nomi viene mantenuto, come prassi vuole, uno strettissimo riserbo. Tra gli invitati all’atteso e prestigioso evento, il Sindaco Angelo Pomes, e le autorità istituzionali della città.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ostuni Assessorato Cultura e Turismo, conta sul prezioso contributo di numerose associazioni e privati cittadini, diventando con il passare degli anni un evento fortemente rappresentativo della storia e della società ostunese.

L’evento, quest’anno, sarà anche trasmesso in diretta sulle pagine Facebook del “Salotto di Pagine di Vita” (https://www.facebook.com/salottodipaginedivita) e del “Giornale di Puglia” (https://www.facebook.com/GiornalediPuglia). Il video sarà poi pubblicato, in differita, sul canale Youtube del Giornale di Puglia.

