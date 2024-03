L’ Associazione “Il Bene Che Ti Voglio” Brindisi Autismo è lieta di invitare la cittadinanza Lunedì 25 Marzo alle ore 18:00 presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, alla presentazione del libro “Con gli occhi di Sara – Un padre, una figlia e l’autismo” scritto dal Presidente della FIA (Fondazione Italiana Autismo) On. Davide Faraone, Rubbettino Editore.

L’autore racconta il suo straordinario rapporto con la figlia Sara, una ragazza di sedici anni autistica. L’Autismo scoperto quando la ragazza aveva poco più di due anni e raccontato nelle fasi più importanti della sua vita. Nel libro, l’autore trova l’occasione per mettersi a nudo e per guardare con consapevolezza verso un futuro tutto da costruire.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore, l’avv. Francesca Bottazzi in qualità di moderatrice, il Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, avv. Vincenzo Falabella, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, Il Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, On. Mauro D’Attis, e il Presidente dell’Associazione “Il Bene Che Ti Voglio” Brindisi Autismo, Alessandro Cazzato.