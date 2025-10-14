October 14, 2025
Ott 14, 2025    Posted by    news 0

La Polizia di Stato, al termine di un’attività di indagine culminata con l’esecuzione di una perquisizione personale, domiciliare ed informatica, nella mattinata del 4 ottobre ha arrestato un trentaseienne fasanese ritenuto responsabile di detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

L’attività compiuta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brindisi, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha consentito di rinvenire all’interno dello smartphone dell’uomo, oltre mille video a carattere pedopornografico.

Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Related Posts

Latiano si prepara alla Canonizzazione di Bartolo Longo

Arresti per tentato omicidio a Francavilla Fontana: il plauso del Presidente Matarrelli

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi apre la stagione ai nuovi abbonati

Un milione di euro per Muro Tenente: Latiano e Mesagne insieme per la valorizzazione del parco archeologico

L’Alberghiero di Brindisi per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025

Confesercenti: confermati gli organismi dirigenti di Fismo, Aigo e Impresa Donna

No Comments

Leave a Comment