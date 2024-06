Nei prossimi giorni sono previste in Puglia temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione. Temperature superiori a 32-35°C, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, rappresentano un pericolo per tutti.

A risentirne maggiormente sono alcune categorie di soggetti:

✔️ anziani

✔️ neonati e bambini

✔️ donne in gravidanza

✔️ persone con malattie croniche (malattie respiratorie, cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, morbo di Parkinson etc.)

✔️ persone con disturbi psichici

✔️ persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti

✔️ persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci

✔️ persone che fanno uso di alcol e droghe

✔️ persone, anche giovani, che svolgono un lavoro intenso all’aria aperta.

Di seguito alcuni consigli pratici per affrontare i rischi che possono derivare dal caldo eccessivo.

✔️ Evitare di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata

✔️ Bere molti liquidi, soprattutto acqua, evitare bevande alcoliche, gassate o troppo fredde

✔️ Privilegiare pasti leggeri a base di pasta, frutta e verdura

✔️ Indossare abiti leggeri, di colore chiaro e di fibre naturali come lino e cotone

✔️ All’aperto usare un cappello e occhiali scuri

✔️ Arieggiare l’abitazione nelle prime ore del mattino e tenere chiuse finestre e persiane durante le ore più calde

✔️ Bagnare spesso mani e viso per abbassare la temperatura corporea

✔️ Coprirsi quando si passa da un ambiente molto caldo ad uno con aria condizionata

✔️ Conservare i farmaci al fresco

✔️ Proteggere dal caldo gli animali domestici

Nel caso di disturbi simultanei:

✔️ senso di debolezza, vertigini, annebbiamento della vista

✔️ crampi muscolari

✔️ pelle secca senza sudorazione, nausea

✔️ difficoltà respiratoria, aumento del battito cardiaco, mal di testa

DISTENDERSI SOLLEVANDO LE GAMBE

METTERE SULLA FRONTE UN PANNO BAGNATO

CHIAMARE I SOCCORSI

A chi rivolgersi in caso di necessità

✔️ MEDICO DI FAMIGLIA

✔️ GUARDIA MEDICA

✔️ PUNTO DI PRIMO INTERVENTO – 118