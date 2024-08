Si sono conclusi oggi gli open day del Brindisi FC per l’allestimento del settore giovanile. Cinque giorni trascorsi allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” per testare tanti ragazzi, dalla Juniores nazionale fino ai primi calci, desiderosi di mettersi in mostra e aspirare alla maglia con la V. Un successo nei numeri della partecipazione e, secondo gli addetti ai lavori, nella qualità del materiale che si è prestato all’attenzione in tutti gli scaglioni di età e di categoria. Oggi è toccato alle fasce dagli under 6 agli under 9, quel mondo per il quale il calcio ha una dimensione strettamente ludica e di puro divertimento. Estrema soddisfazione per tecnici e dirigenti i quali hanno più volte espresso la centralità del settore di base nel progetto Brindisi FC, un tratto strategico che mira a invertire l’ordine di tendenza degli ultimi anni: il settore giovanile non è più terra di conquista per altre realtà ma i ragazzi sono e devono rimanere una risorsa per il calcio brindisino. Questa la premessa che ha dato impulso al lavoro di questi giorni e che farà da coordinata unica alla stagione alle porte. Presto tecnici e istruttori cominceranno a programmare i prossimi step del lavoro, un cammino non semplice, costellato di sfide e di responsabilità ma anche carico di motivazioni e di stimoli nuovi.

Ufficio stampa Brindisi FC