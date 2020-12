I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata nel mese di ottobre 2020 dal legale rappresentante di una ditta edile, hanno denunciato in stato di libertà per truffa una copia di coniugi del luogo, di 64 e 59 anni. In particolare, i due, titolari di una propria attività, hanno acquistato merce del valore 46.500,00 € corrispondendo solo un anticipo di 2.500,00 €.