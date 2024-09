Nella giornata di ieri, venerdì 13 settembre, a Francavilla Fontana, le Forze di Polizia, coordinate dal Questore Giampietro Lionetti, hanno effettuato una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza. L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi CARNEVALE e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL, ha controllato diverse attività commerciali ed identificato oltre 150 persone. Durante il controllo di quasi 100 veicoli, sono state contestate sanzioni al codice della strada per guida senza patente e per mancanza di assicurazione.

Ad alcune attività commerciali sono state elevate sanzioni per lavoratori non regolarmente assunti, per l’esercizio di attività in assenza di SCIA e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono, inoltre, al vaglio della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, le licenze di alcune attività gestite da soggetti privi dei requisiti.

Durante i controlli, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria due uomini sottoposti a misure alternative alla detenzione, per violazioni delle prescrizioni, poiché controllati all’interno di un bar, dove erano presenti soggetti già noti alle forze dell’ordine. È stato, altresì, individuato un uomo che, con atteggiamento sospetto, aveva cercato di allontanarsi. Pertanto, gli operatori hanno effettuato un controllo, a seguito del quale veniva trovato in possesso di dosi di cocaina pronte per essere cedute. Di conseguenza, lo stesso veniva tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Brindisi, 14 settembre 2024