In un mondo sempre più competitivo e aggressivo, la gentilezza emerge come un valore fondamentale per costruire relazioni collaborative e comunità più accoglienti.

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che ricorda la firma della Dichiarazione della Gentilezza nel 1997 a Tokyo, il Comune di Oria ha organizzato un evento per promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo.

L’iniziativa avrà luogo lunedì 13 novembre presso l’aula consiliare del Comune e sarà articolata nel seguente modo:

-17:00: Accoglienza con saluti istituzionali e presentazione di “Il TE per il Noi – Appuntamento con l’Assessore”.

-18:30: Tavola Rotonda sul tema “La Gentilezza come Chiave Fondamentale nei Servizi alla Persona”.

-19:00: Consegna del “PREMIO GENTILEZZA 2023” ai Nonni Vigili, in riconoscimento del loro contributo alla comunità.

L’evento non si limiterà alle discussioni formali ma offrirà anche momenti di convivialità, come “il Tè delle cinque” per gli adulti e un’esperienza gioiosa di “sorrisi, colori, pane e nutella” per i più piccoli.

“Credo fermamente che l’ascolto attivo sia il fondamento di una collaborazione fruttuosa tra politica, territorio e servizi” – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari del Comune di Oria Elena Marrazzi. “La Gentilezza è il collante che tiene insieme la nostra comunità, creando un ambiente accogliente per tutti. Con eventi come questi, vogliamo promuovere non solo l’empatia, ma anche il senso di comunità, rendendo Oria un luogo dove ognuno si sente veramente a casa.

Invito caldamente tutti i cittadini a unirsi a noi in questa celebrazione della Gentilezza e a contribuire a rendere il nostro ambiente sempre più positivo e inclusivo per tutti.”

COMUNE DI ORIA

Assessorato ai Servizi Sociali e Sanitari